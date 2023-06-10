الكونغرس يعد مسودة تدعو إلى نقل صواريخ "أتاكمز" إلى أوكرانيا

قدمت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي مشروع قرار يدعو الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى نقل صواريخ “أتاكمز” البعيدة المدى على الفور إلى أوكرانيا.

وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، مايكل ماكول: “من خلال حرمان أوكرانيا من الأسلحة التي تحتاجها لكسب هذه الحرب، فإن الإدارة تطيل أمد الصراع الذي يودي بحياة عدد لا يحصى من الأوكرانيين”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام غربية، بأن العديد من أعضاء مجلس النواب الأمريكي بعثوا برسالة إلى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يطالبون فيها بتزويد أوكرانيا بصواريخ تكتيكية بعيدة المدى من طراز “أتاكمز”.

رفض البيت الأبيض حتى الآن إدراج منطومة “أتاكمز” الصاروخية في حزم المساعدات العسكرية، مشيرًا إلى أن التهديد بالتصعيد غير مرغوب فيه.

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في نهاية مايو/أيار، قال بايدن إن الولايات المتحدة لا تزال تدرس نقل صواريخ عملياتية تكتيكية إلى أوكرانيا.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.