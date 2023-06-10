القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 18 مرة اليوم الماضي

شنت القوات الأوكرانية في الساعات الـ24 الماضية 18 هجومًا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، إذ قامت بإطلاق 124 قذيفة مختلفة، بحسب سلطات الجمهورية.

ووفقًا لما أفاده المكتب الإعلامي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق لقضايا الجرائم العسكرية التي تقوم بها أوكرانيا: “تم الإبلاغ عن وقوع 18 حادثة لإطلاق النار خلال الساعات الـ 24 الماضية من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، نفذ العدو سبع هجمات بالمدفعية ذات العيار 155 ملم. في اتجاه غورلوفكا، نفذ العدو 11 هجومًا باستخدام نظام الصواريخ المتعددة الصواريخ والمدفعية ذات العيار 152 ملم”.

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وأوضح المكتب أن إجمالي عدد القذائف التي أطلقتها القوات الأوكرانية بلغ 124 قذيفة مختلفة.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.