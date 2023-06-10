أعلن رئيس حركة “نحن مع روسيا” في مدينة زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية صدت محاولة جديدة للقوات الأوكرانية للهجوم في مقاطعة زابوروجيه.

وقال روغوف عبر تيلغرام: “مقاتلو الجيش الأوكراني بدأوا هجومًا ليليًا جديدًا. جنودنا يستقبلونهم بالضيافة الروسية المعروفة بحماسها وإطلاق النيران المكثفة”.

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ووفقًا له، سبق تقدم القوات الأوكرانية قصف عنيف باستخدام أسلحة ثقيلة. ووفقًا لمعلومات روغوف، قام العدو أولاً بإجراء إعدادات فنية، ثم بدأ بنقل الآليات المصفحة والقوات الحية إلى خط المواجهة لشن هجوم جديد.

وأكد روغوف: “كل شيء يشير إلى أن العمل الرئيسي اليوم سيكون في منطقة رابوتينو بمنطقة أوريخوفو في مقاطعة زابوروجيه”.

وأمس الجمعة، قال الرئيس فلاديمير بوتين إن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ، مشيرا إلى عدم تحقيق كييف لأهدافها في أي من المناطق القتالية.

وفي وقت لاحق، أفاد روغوف لوكالة “ سبوتنيك ” بأن القوات الأوكرانية تستعد لمحاولات هجوم جديدة في المنطقة. وقد قامت القوات الأوكرانية بست محاولات في الفترة الأخيرة لاختراق خط المواجهة في هذه المنطقة: فشلت أربع هجمات في منطقة فيميفسك، وفشلت اثنتان في جنوب مدينة أوريخوف.

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وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.