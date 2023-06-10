الإعلان عن حالة التأهب الجوي في 4 مناطق أوكرانية

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعات تشيرنيغيف وسومي وبولتافا وكيروفوغراد في أوكرانيا، محذرة من ضربات جوية روسية.

موسكو – سبوتنيك . ووفقًا للخريطة، تم تفعيل صفارات الإنذار في المقاطعات المذكورة بين الساعة 23:33 (بتوقيت موسكو) يوم الجمعة والساعة 0:28 يوم السبت.

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة تأهب جوي بمقاطعة نيكولايف في أوكرانيا

في وقت سابق، أشارت الوزارة إلى تفعيل صفارات الإنذار في مقاطعات نيكولاييف وأوديسا ودنيبروبتروفسك وخاركوف في أوكرانيا، وبعض المناطق في مقاطعات زابوروجيه وخيرسون التي تقع تحت سيطرة السلطات الأوكرانية.

بدأت القوات الروسية قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، حيث استهدفت الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

منذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مناطق مختلفة في أوكرانيا بشكل يومي، وأحيانًا يشمل ذلك كل أنحاء البلاد.