المدفعية الروسية تدمر مدفعي "غفوزديكا" للقوات الأوكرانية على محور كراسني ليمان

أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات مجموعة “تسنتر” (المركز) الروسية، ألكسندر سافشوك، اليوم السبت، بأن المدفعية الروسية دمرت مدفعي هاوتزر ذاتيي الحركة من طراز “غفوزديكا” (122 ملم) وأربع عربات نقل للذخيرة ومدفع هاوتزر “دي-30” ومدفعي هاون (عيار 120 ملم) تابعين للقوات الأوكرانية في مربضي النيران الخاصين بهما على محور كراسني ليمان.
موسكو – سبوتنيك. وقال سافشوك في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “في اتجاه كراسني ليمان وخلال سجال مدفعي دمرت نيران المدفعية التابعة لتجمع قوات المركز مدفعين ذاتي الحركة من طراز “غفوزديكا” (122 ملم) وأربع عربات نقل للذخيرة ومدفع هاوتزر دي-30 ومدفعي هاون (عيار 120 ملم) للعدو”.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد محاولة هجوم أوكرانية جديدة في زابوروجيه
أمس, 23:42 GMT
وأشار إلى أن منظومات الصواريخ “بوك-إم 2” للدفاع الجوي اعترضت ودمرت صاروخ هيمارس.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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