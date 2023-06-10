اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن استعدادها لنقل المساعدات إلى منكوبي كارثة محطة كاخوفسكايا

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن جاهزيتها لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق المتضررة جراء تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية.
موسكو – سبوتنيك. ووفقًا للبيان الصادر عن الصليب الأحمر يوم الجمعة: “نحن مستعدون للتدخل على ضفتي النهر، خاصة من خلال القواعد العملية في أوديسا ودونيتسك، ولقد أكدنا للسلطات مقترحنا بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الفيضانات، وكذلك تسهيل وصول المياه النظيفة كمساعدة طويلة الأمد”.
القوات الروسية تحبط محاولات هجوم أوكرانية في عدة مناطق
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وأضاف البيان أن اللجنة طلبت أيضًا نقل المساعدات إلى المناطق التي لا يُسمح لها بالوصول إليها.
في ليلة 6 يونيو/ حزيران، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، وكنتيجة لذلك، تم تدمير الجزء العلوي من المحطة، دون أن يتأثر السد نفسه.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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