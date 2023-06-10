رئيس الوزراء الأبخازي ونائب رئيس الوزراء الروسي يناقشان التعاون الثنائي

وقالت الخدمة الإعلامية في بيان: “تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي اليوم في اجتماع بين قيادة حكومة جمهورية أبخازيا ونائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك والوفد المرافق له”.

وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك في مجال توفير الطاقة المستدامة لأبخازيا خلال فترات الذروة وضمان إمدادات مستمرة بمشتقات النفط إلى المنطقة.