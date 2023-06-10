رئيس الوزراء الأبخازي ونائب رئيس الوزراء الروسي يناقشان التعاون الثنائي

أفادت الخدمة الصحفية التابعة لحكومة أبخازيا بأن رئيس الوزراء الأبخازي ألكسندر أنكفاب التقى يوم الجمعة بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في أبخازيا لبحث قضايا التعاون الثنائي.
وقالت الخدمة الإعلامية في بيان: “تمت مناقشة قضايا التعاون الثنائي اليوم في اجتماع بين قيادة حكومة جمهورية أبخازيا ونائب رئيس وزراء روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك والوفد المرافق له”.
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11 ديسمبر 2022, 07:17 GMT
وأضاف البيان أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك في مجال توفير الطاقة المستدامة لأبخازيا خلال فترات الذروة وضمان إمدادات مستمرة بمشتقات النفط إلى المنطقة.
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