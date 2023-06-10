رئيس جمهورية القرم: الدفاعات الجوية الروسية تسقط صاروخين باليستيين أوكرانيين

أعلن رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، اليوم السبت، أن قوات الدفاع الجوي الروسي أسقطت صاروخين باليستيين أوكرانيتين.

وكتب على قناته في “تلغرام”: “تمكنت الدفاعات الجوية الروسية، من إسقاط صاروخيين باليستيين من طراز “غروم-2″. ولم تقع أي ضحايا أو إصابات نتيجة الهجوم”.

القوات الروسية تحبط محاولات هجوم أوكرانية في عدة مناطق

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.