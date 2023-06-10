ألمانيا تقر بتدمير دبابات "ليوبارد" بضربات روسية في أوكرانيا

أقر رئيس مجمع “راينميتال” للصناعات العسكرية في ألمانيا، أرمين بابيرغر، بوجود خسائر في الدبابات الألمانية في أكرانيا.

وأضاف بابيرغر، في مقابلة مع الصحافة، معلقا على الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر دبابة “ليوبارد” محترقة في منطقة العملية العسكرية الخاصة الروسية: “في الحياة هناك دائما خسائر”.

وقال بابيرغر إن “مجمع الصناعات العسكرية “رينميتال” يخطط لزيادة الإنتاج السنوي للقذائف من 450 ألف إلى 600 ألف سنويا، لكن أوكرانيا لن تتسلم هذه القذائف إلا إذا رفضت جيوش الاتحاد الأوروبي تجديد مستودعاتها، والتي سيستغرق إعادة ملء مخازنها من 6 إلى 10 سنوات”.

ويوم الخميس الماضي، أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن القوات الروسية تصدت لمحاولات اختراق دفاعاتها من قبل القوات الأوكرانية في محور زابوروجيه وتم تكبيد الجيش الأوكراني خسائر فادحة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الروسية تحول دبابات “ليوبارد” الألمانية إلى “رماد” خلال هجوم أوكراني باء بالفشل… فيديو

وأشار حينها إلى أن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 1600 جندي، و28 دبابة، بما في ذلك 8 دبابات “ليوبارد” و3 دبابات “أمكس-10” ذات عجلات، و136 قطعة من المعدات العسكرية الأخرى، بما في ذلك 79 دبابة أجنبية.

شاهد أيضا: المشاهد الأولى لمقبرة دبابات “ليوبارد” المتفحمة بنيران الجيش الروسي… فيديو