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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و8 مسيرات أوكرانية

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز “ميغ-29″، و8 مسيرات.

وبحسب البيان: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز “ستورم شادو” و10 صواريخ من طراز “هيمارس”.
وأفاد البيان: “تمكت القوات الروسية من إسقاط 8 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وفي مقاطعة خيرسون”.

وبحسب بيان وزارة الدفاع: “في اتجاه خيرسون، خلال اليوم، نتيجة الضربات، تم تحييد أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وتم تدمير سيارتين ومدفع ذاتي الدفع من طراز “أكاتسيا”.

وأردفت الدفاع الروسية: “تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 121 في منطقة أولغوفكا في مقاطعة خيرسون”.
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12:37 GMT
وبحسب الدفاع: “شن العدو ثلاث هجمات فاشلة، كل منها تتكون من قوات تصل إلى سرية مشاة مزودة بالمعدات العسكرية، في مناطق ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه وستوروزيفوي ونيسكوتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية”.
وأفاد البيان: “تمكنت قواتنا من صد جميع هجمات العدو من خلال الإجراءات الشجاعة والحازمة لوحدات مجموعة “فوستوك”، وفي هذه المناطق تم القضاء على 300 جندي، 9 دبابات، منها 4 دبابات من طراز “ليوبارد”، 11 مركبة قتال مشاة، بما في ذلك خمس عربات برادلي أمريكية، و14 مركبة قتالية مدرعة، 6 سيارات، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الدفع “سيزار” فرنسي الصنع”.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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