الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة "ميغ-29" و8 مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت خلال الساعات الـ24 الماضية، طائرة هجومية أوكرانية من طراز “ميغ-29″، و8 مسيرات.

وبحسب البيان: “أسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين من طراز “ستورم شادو” و10 صواريخ من طراز “هيمارس”.

وأفاد البيان: “تمكت القوات الروسية من إسقاط 8 مسيرات أوكرانية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وفي مقاطعة خيرسون”.

وبحسب بيان وزارة الدفاع: “في اتجاه خيرسون، خلال اليوم، نتيجة الضربات، تم تحييد أكثر من 40 جنديًا أوكرانيًا وتم تدمير سيارتين ومدفع ذاتي الدفع من طراز “أكاتسيا”.

وأردفت الدفاع الروسية: “تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 121 في منطقة أولغوفكا في مقاطعة خيرسون”.

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وبحسب الدفاع: “شن العدو ثلاث هجمات فاشلة، كل منها تتكون من قوات تصل إلى سرية مشاة مزودة بالمعدات العسكرية، في مناطق ليفادنوي في مقاطعة زابوروجيه وستوروزيفوي ونيسكوتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية”.