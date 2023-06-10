الملك سلمان يأمر باستضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، “أمرا ملكيا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحي الفلسطينيين، لأداء فريضة حج عام 1444هـ”.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية- واس، عن “وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الحج الشيخ عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، قوله إن “الشعب الفلسطيني يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين, وولي عهده، وهو ما دأبت عليه هذه البلاد منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز آل سعود”.

وقال الشيخ، إن “استمرار هذه اللفتة الكريمة تجاه حجاج فلسطين الذي يؤدون كل عام الحج على نفقة خادم الحرمين الشريفين تأتي تأكيدا على نتائجها الإيجابية وعمق العلاقة بين الدولتين، واهتمامه الملك سلمان بأسر الشهداء”.

#خادم_الحرمين_الشريفين، يأمر باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين. https://t.co/OhKVGlZIjU#واس pic.twitter.com/FyoGfHTb5k — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 10, 2023

وأعلنت وزارة الحج العمرة السعودية، في مايو/ آيار الماضي، استقبال أول رحلة حجاج هذا العام، في وقت يتوقع أن يتجاوز عدد الحجيج في موسم 2023 الـ 2 مليون شخص.

وقالت الوزارة في تغريدة بحسابها على تويتر أرفقتها بصور استقبال حجاج من بنغلاديش “وصول أوّل رحلة لحجّاج 1444هـ”.

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