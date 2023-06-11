بمشاركة "بي-1 لانسر" و"إف- 15".. تمرين مشترك بين القوات الجوية السعودية والأمريكية

نفذت القوات الجوية السعودية والأمريكية، اليوم السبت، تمرينا جويا مشتركا، يهدف إلى تعزيز القدرات القتالية.

وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان نشرته على تويتر: “تعزيزًا لقدراتهما القتالية، نفذت القوات الجوية ونظيرتها الأمريكية، تمرينًا جويًا”.

وأوضحت أن التمرين شاركت فيه منظومة مقاتلات “إف- 15 إس إي” التابعة للقوات الجوية السعودية، والقاذفة الاستراتيجية الأمريكية “بي-1 لانسر”.

تعزيزًا لقدراتهما القتالية؛ #القوات_الجوية ونظيرتها الأمريكية، تُنفِّذان تمرينًا جويًا، شاركت فيه منظومة مقاتلات «إف- 15 إس إي» التابعة للقوات الجوية، والقاذفة الاستراتيجية الأمريكية «بي-1 لانسر». وجرى خلال التمرين، استخدام الذخيرة الحية لتدمير أهداف تشبيهية في ميدان الرماية. pic.twitter.com/wo2NqtA3H3 — وزارة الدفاع (@modgovksa) June 10, 2023

وقالت الدفاع السعودية: “جرى خلال التمرين، استخدام الذخيرة الحية لتدمير أهداف تشبيهية في ميدان الرماية”.

وأمس الجمعة، ألقت قاذفة القنابل الأمريكية “بي-1 لانسر” بذخيرة على مناطق تدريبية بالمملكة العربية السعودية والأردن وذلك للمرة الأولى.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي “CENTCOM” أن قاذفة القنابل “قامت بمهمة طيران من المملكة المتحدة إلى الشرق الأوسط لبناء قابلية التشغيل البيني بين الشركاء من التحالف والولايات المتحدة، ولأول مرة تم إسقاط عدة أنواع ذخيرة على مناطق تدريبية في السعودية والأردن”.

قاذفة قنابل أمريكية تلقي ذخيرة على مناطق تدريبية في السعودية والأردن… صور

والخميس الماضي، اختُتمت مناورات التمرين المشترك “عزم النسر 23″، الذي جرت فاعلياته في مركز الحرب الجوي بالظهران وعدد من المناطق السعودية بقيادة القوات المسلحة السعودية ومشاركة قوات من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، حسبما ذكرت صحيفة “سبق”.

وهدف التمرين إلى رفع الكفاءة القتالية وتحقيق الجاهزية العملياتية، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ على كافة المستويات، إضافة إلى إظهار عمق العلاقات الإستراتيجية والعسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.