الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة في اتجاه أرتيوموفسك

قام رجال المدفعية من اللواء 200 من الأسطول الشمالي بتدمير الدبابات والمركبات المدرعة الأوكرانية خلال محاولة القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم في اتجاه أرتيوموفسك.
ويظهر في مقطع الفيديو الذي حصلت عليه وكالة “سبوتنيك”، ضربات المدفعية الروسية على دبابات العدو وعلى ناقلات الجند المدرعة وتدميرها وهي تحاول الهجوم في اتجاه أرتيوموفسك.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع االروسية، أن القوات الروسية صدت خمس هجمات للعدو في مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
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14:53 GMT
أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول الناتو فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن “دول الناتو “تلعب بالنار” من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة”.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن “الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط في توريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الجنود في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى”. وأشار لافروف إلى أن أي توريد للأسلحة إلى أوكرانيا سيكون هدفا مشروعا لروسيا.
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