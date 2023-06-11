الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير الدبابات والمركبات المدرعة في اتجاه أرتيوموفسك

قام رجال المدفعية من اللواء 200 من الأسطول الشمالي بتدمير الدبابات والمركبات المدرعة الأوكرانية خلال محاولة القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم في اتجاه أرتيوموفسك.

ويظهر في مقطع الفيديو الذي حصلت عليه وكالة “سبوتنيك”، ضربات المدفعية الروسية على دبابات العدو وعلى ناقلات الجند المدرعة وتدميرها وهي تحاول الهجوم في اتجاه أرتيوموفسك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع االروسية، أن القوات الروسية صدت خمس هجمات للعدو في مدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير دبابات “ليوبارد” الألمانية وعربات “برادلي” الأمريكية

أرسلت روسيا مذكرة احتجاج إلى دول الناتو فيما يتعلق بتوريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن “دول الناتو “تلعب بالنار” من خلال تزويد أوكرانيا بالأسلحة”.