لابيد عن تفشي العنف بالمجتمع العربي: على نتنياهو إقالة بن غفير

دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على خلفية تفشي الجريمة داخل المجتمع العربي.

ومنذ بداية العام الجاري قتل ما يزيد عن 95 شخص في جرائم عنف داخل المجتمع العربي وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن ضبط الجناة ومكافحة الظاهرة.

وقال لابيد في مقطع متلفز بثه على حسابه بموقع تويتر: “يجب على نتنياهو إقالة بن غفير”.

وتابع متحدثا عن بن غفير وهو رئيس حزب “قوة يهودية”: خبرته الوحيدة في الميدان هي كونه مجرمًا مُدانًا، وليس لديه أدنى فكرة عما يفعله – منذ أن أصبح وزيراً، زاد عدد القتلى بنسبة 300٪”.

נתניהו מוכרח לפטר את בן גביר. הנסיון היחיד שלו בתחום הוא כעבריין מורשע, ואין לו מושג מה הוא עושה – מאז שהוא השר מספר הנרצחים עלה ב-300%. pic.twitter.com/kcX1OGZUga — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) June 10, 2023

وسبق أن أدين بن غفير بثماني تهم على الأقل، بما في ذلك دعم منظمة إرهابية والتحريض على العنصرية، عندما كان عضوا في حركة “كاخ” المصنفة إرهابية في إسرائيل.

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وبحسب رصد لصحيفة “هآرتس” العبرية، فقد قتل منذ بداية العام 96 شخصًا في المجتمع العربي، مقابل 34 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبرة أن “هذه البيانات هي تأكيد مؤلم على عدم كفاءة الحكومة”.

ويتهم فلسطينيو الداخل الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مكافحة الجريمة وسط انتشار غير مسبوق للسلاح، وتراجع معدلات القبض على المجرمين الذين نفذوا جرائم قتل، مقارنة بقوة وسرعة إنفاذ القانون في جرائم مماثلة تقع داخل المدن اليهودية.