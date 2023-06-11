تجاذبات كفر شوبا.. هل تصل إلى اشتباكات مسلحة بين إسرائيل ولبنان؟

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وألقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز على أهالي كفرشوبا والعرقوب خلال وقفة احتجاجية للأهالي اللبنانيين، تنديدا بتجريف القوات نفسها لأراضيهم قرب بركة “بعثائيل” و”بوابة حسن” بمحاذاة الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وقال الجيش اللبناني إن وحداته “تنفذ انتشارا في المنطقة الحدودية في كفرشوبا بمواجهة الجيش الإسرائيلي”، على الحدود الجنوبية للبنان مع إسرائيل.

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واستبعد مراقبون أن تصل التوترات الأمنية إلى اشتباكات مسلحة بين لبنان وإسرائيل، إلا إذا أقدمت الأخيرة على اقتحام الحدود والاعتداء على اللبنانيين هناك.

أبعاد سياسية وعسكرية

قال العميد خالد حمادة، الخبير الأمني اللبناني، ومدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، إن التحرك على الحدود الجنوبية، يأتي في منطقة لبنانية متنازع عليها، إسرائيل تدعي أنها منطقة سورية ولبنان ليس معنيًا بتحريرها، فيما تتمسك بيروت بها، وكانت موضع خلافات سابقة مع دمشق، هذه الإشكالية ذات الوجه القانوني والسياسي.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، أما بالنسبة للبنانيين فالمنطقة لبنانية، والأراضي مسجلة ضمن الدوائر العقارية في الجنوب بأسمائهم، فيما يشاهد اللبنانيون يوميًا، اختراقات إسرائيلية لهذه المنطقة وعبث بالأراضي الزراعية جهة فتح الطرقات وحفر الخنادق، بعد أن أصبحت بقعة مستعملة لتبادل الرسائل الأمنية بين إسرائيل وحزب الله.

ويرى حمادة أن التحرك اللبناني، يبرهن عن تمسك اللبنانيين بهذه الأراضي كأصحاب حق فيها، ويجب أن يزول الاحتلال عنها، فيما يبقى الخلاف مع سوريا مسألة يجب أن تحل عربيًا، مؤكدًا أن الجيش اللبناني موجود باستمرار على الحدود الجنوبية، ولن يكون إلا بجانب الأهالي واندفاعاتهم ويدعم التحرك الذي قاموا بها بسبب العبث بممتلكاتهم من قبل احتلال لا حق له بهذه الأراض أو سواها من الأراضي العربية، مشيرًا إلى أن الجيش قام بمهمته في حماية الأهالي هناك.

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ولفت إلى أن الجيش في هذه المنطقة موجود لحماية الأهالي، فيما يدخل التابع القانوني للمنطقة ضمن المناطق المتنازع عليها، وعادة ما تتدخل قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لحل أي إشكالات تحصل على هذه الأراضي بين إسرائيل ولبنان.

واستبعد الخبير الأمني أن يتطور هذا الأمر إلى اشتباكات بين إسرائيل والجيش اللبناني، حيث يلتزم لبنان بالقرار 1701 وبقواعد الاشتباك الموجودة في الجنوب، ومسألة تحرير هذه المزارع يجب أن تتخذ فيها الحكومة اللبنانية قرارا إذا كان هناك لجوء للخيار العسكري، أو السعي وراء الوساطة الدولية أو الدبلوماسية لإلزام الإسرائيليين بالانسحاب من هناك ووقف احتلالهم.

واعتبر أن الموضوع تحت السيطرة، ووحدة الموقف بين الجيش اللبناني والأهالي ثابتة، ولن يكون الجيش إلا في موقف المدافع عن الجنوب اللبناني، واللبنانيون سيستمرون بالمطالبة بحقوقهم إلى أن تأخذ الأمور منحى تنفيذي من خلال ربما المتغيرات الموجودة في المنطقة، وتضطر معها الإدارة الأمريكية إلى حل أزمة احتلال إسرائيل لمناطق عربية وفقا لقرارات صادرة عن مجلس الأمن.

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وبحسب حمادة، حتى هذه اللحظة سيبقى الموضوع على هذه الوتيرة ولن يؤدي إلى أي اشتباك بين الجيشين، إلا في حال إذا أقدمت إسرائيل على محاولة اجتياز الشريط والدخول للأراضي اللبنانية، فلن يكون أمام الجيش سوى الاشتباك بكل القدرات الموجودة لديه.

تطور ميداني

من جانبه اعتبر ميخائيل عوض، المحلل السياسي اللبناني، أن الأحداث الأمنية بين إسرائيل ولبنان لم تبلغ درجة الاشتباكات بعد، مجرد تحرشات انتصر خلالها الجيش اللبناني لسيادة أراضيه، ووقف إلى جانب أهالي كفر شوبا، الذي يقع اعتداءً على أملاكهم وأراضيهم.

وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، إسرائيل بادرت بهذه الخطوة لأنها تعيش حالة من الذعر رهابًا من قوة وحدة الرضوان (وحدة النخبة التابعة لحزب الله)، وتتوقع أن تبدأ المقاومة في لبنان عمليتها العسكرية الموعودة ضدها في أي لحظة.

وأوضح عوض أن أحد محاور احتمالات الهجوم هي منطقة مزارع شبعا، وهي منطقة نشاط أمني ثابت ودائم لحزب الله، والراجح أن إسرائيل قررت وحاولت أن تجري تحصينات في سياق احتلالها لمزارع شبعا وتلال كفر شوبا، وهي تمارس فعل الاعتداء فيما يتصدى له الأهالي، فانتصر الجيش اللبناني للسيادة وللشعب، وهو أمر منطقي.

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وفيما يتعلق بإمكانية أن تتطور هذه الاحتكاكات إلى اشتباكات مسلحة بين إسرائيل ولبنان، قال إن هذا مرهونًا بدرجة ضبط الإسرائيليين لأنفسهم ووقف اعتداءاتهم، أما حزب الله وأهالي كفر شوبا لن يتراجعوا عن هدفهم في حماية ممتلكاتهم وحقوقهم.

قوات اليونيفيل

ونظم الأهالي اللبنانيون وقفتهم الاحتجاجية بهدف التضامن مع الراعي إسماعيل ناصر، من قرية كفر شوبا وسط استنفار كبير للجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”، الذين قاموا بتعزيز قواتهم في المكان في تلال كفرشوبا.

ومن جانبها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن مواطنين لبنانيين من كفرشوبا اخترقوا الحدود المشتركة بين لبنان وإسرائيل، وأزالوا أسلاكا شائكة نصبها الجيش الإسرائيلي وقاموا برشق الحجارة.