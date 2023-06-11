صافرات الإنذار الجوي تدوي في مقاطعتين بأوكرانيا

دوت صافرات الإنذار من غارات جوية في محافظتي تشيرنيغوف وخاركوف في أوكرانيا، وفقا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

موسكو – سبوتنيك. وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت حالة التأهب من غارات جوية على كامل أراضي أوكرانيا باستثناء عدد من المقاطعات الغربية للبلاد.

بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في أكتوبر/10 تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

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