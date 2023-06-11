ترامب يقول إن الولايات المتحدة تعاني من نقص ذخائر بسبب المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أن المساعدات العسكرية لأوكرانيا أدت لنقص الذخيرة لدى الجيش الأمريكي.

واشنطن – سبوتنيك. وقال ترامب خلال خطابه أمام الجمهوريين في ولاية جورجيا، “الآن ليس لدينا ذخائر، كلها في أوكرانيا”.

وأشار ترامب إلى أنه، خلال رئاسته قام “بإعادة تنظيم القوات المسلحة. لقد كان لدينا الكثير من الذخائر… والآن بقيت لدينا كميات قليلة جداً من الذخائر لحماية أنفسنا”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أكدت مراراً أنها تراعي احتياجاتها الخاصة عند تخطيط التوريدات العسكرية لأوكرانيا.

نائب أمريكي يطالب بمحاكمة بايدن وابنه ودعم ترامب

وكان ترامب الذي يعتزم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، قد مثل أمام محكمة مانهاتن في نيويورك، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، في محاكمة وصفت بالتاريخية، كونه أول رئيس أمريكي سابق، يمثل أمام المحكمة ويواجه تهما جنائية.