مقتل 3 مسلحين في هجوم على منجم للذهب شمالي النيجر

أعلن جيش النيجر، اليوم السبت، عن مقتل ثلاثة مسلحين خلال هجوم شنه، أمس الجمعة، رجال “مدججون بالسلاح” على مواقعه قرب منجم للذهب، في منطقة صحراوية في أرليت.
وأورد بيان لهيئة أركان جيش النيجر، أن الهجوم وقع يوم “الجمعة قرابة الساعة الخامسة عصرا بتوقيت غرينيتش، من جانب عدو مدجج بالسلاح” كان يستقل ثماني مركبات، على الموقع العسكري الذي يقع في تشيباراكاتن، حيث يعمل آلاف الأشخاص في التنقيب يدويا عن الذهب.
وأضاف المصدر ذاته أن “رد الفعل القوي” للجنود النيجريين أتاح “صد” المهاجمين الذين “فروا في اتجاه الشمال” تاركين ثلاث جثث في المكان، وفقا لوكالة أنباء “المغرب العربي”.
بينها 11 دولة في آسيا وأفريقيا… ما هي الدول المنتجة لليورانيوم؟
5 يونيو, 15:34 GMT
وأكد الجيش أنه صادر من المهاجمين أربع مركبات وبندقية رشاشة (عيار 12.7 ملم) وقذائف عدة وذخائر مختلفة، من دون أن يحدد هوياتهم، لافتا إلى تضرر آلية للجيش خلال المعارك.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك