مقتل 3 مسلحين في هجوم على منجم للذهب شمالي النيجر

وأورد بيان لهيئة أركان جيش النيجر، أن الهجوم وقع يوم “الجمعة قرابة الساعة الخامسة عصرا بتوقيت غرينيتش، من جانب عدو مدجج بالسلاح” كان يستقل ثماني مركبات، على الموقع العسكري الذي يقع في تشيباراكاتن، حيث يعمل آلاف الأشخاص في التنقيب يدويا عن الذهب.