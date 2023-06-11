الدفاع الروسية: قوات مجموعة "زاباد" تحبط محاولة نقل للقوات الأوكرانية

أعلن مدير المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية “زاباد” (الغرب)، سيرغي زيبينسكي، أن مدافع مجموعة “زاباد” على محور كوبيانسك قضت على مجموعة استطلاع وتخريب في منطقة أولشاني، وأحبطت محاولة نقل القوات الأوكرانية الاحتياطية في منطقة مولتشانوفو.

موسكو– سبوتنيك. وقال زيبينسكي لوكالة “سبوتنيك”: “خلال العمليات القتالية على محور كوبيانسك، تم كشف والقضاء على مجموعة استطلاع وتخريب من لواء ميكانيكي 14 في منطقة أولشانا السكنية، وتم إحباط محاولة نقل القوات الاحتياطية في منطقة مولتشانوفو”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

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