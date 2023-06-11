سلطات خيرسون: إسعاف 77 شخصا إلى المستشفيات من الجزء المغمور بالمياه في المقاطعة

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن عدد الأشخاص الذين تم إسعافهم من الأراضي المغمورة في مقاطعة خيرسون بعد انهيار محطة “كاخوفسكايا” للطاقة الكهرومائية ارتفع إلى 77 شخصا.

موسكو – سبوتنيك. وكتب سالدو على “تلغرام”: “تم إسعاف 77 شخصًا من الأراضي المتضررة إلى مستشفيات المقاطعة. يقدم لهم الأطباء الرعاية الطبية اللازمة”.

وأشار المسؤول إلى أنه في الإجمال تم إجلاء نحو 7 آلاف شخص، منهم 323 طفلاً، وهناك نحو 1500 شخص في نقاط الإقامة المؤقتة.

وقد تضرر الجزء العلوي من محطة “كاخوفسكايا” لتوليد الكهرباء على نهر دنيبرو خلال ليلة الاثنين/الثلاثاء الماضي، إلا أن السد لم يُدمر بالكامل ولكن انهياره تسبب في تدفق المياه إلى البلدات الواقعة في اتجاه مجرى النهر.

وقامت السلطات في بعض المناطق المتضررة بإجلاء السكان.

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