مصرع شخصين إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية بولاية أريزونا الأمريكية

قال مسؤولون إن شخصين اثنين لقيا مصرعهما يوم السبت إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة جبلية شرقي فينيكس، عاصمة ولاية أريزونا جنوب غربي الولايات المتحدة.

ففي صباح يوم السبت، قال مكتب قائد شرطة مقاطعة بينال عبر “تويتر” إنه يستجيب لبلاغ يفيد بأن طائرة سقطت في منطقة جبال الخرافات، مضيفا أن أطرافا عدة أبلغت عن مشاهدتها للحادث.

وقال مكتب قائد الشرطة في تحديث بعد ساعات إن الطائرة المعنية عبارة عن طائرة صغيرة ذات مقعدين، وقد توفي الشخصان اللذان كانا على متنها، مشيرا إلى أنهم يعملون حاليا على “التأكد من هويتهما وإخطار أقاربهما”.

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