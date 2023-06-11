بعد قطع علاقاتها مع تايوان.. هندوراس تفتتح رسميا سفارة في الصين

افتتحت هندوراس، اليوم الأحد، سفارة في الصين، بحسب وسائل إعلام صينية رسمية.

وقال التلفزيون المركزي الصيني “سي.سي.تي.في”، إن وزيري خارجية البلدين افتتحا السفارة في بكين.

وفي مارس/ آذار الماضي، التقى وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، نظيره الهندوراسي، إنريكي رينا، في بكين، حيث وقع الاثنان بيانًا مشتركًا بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد اجتماعهما.

رئيسة هندوراس تعتزم زيارة الصين بعد إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين