قال ستيفن بريان، المسؤول السابق في البنتاغون، إن زيلينسكي تلقى أخبارا لم يرغب في سماعها، لأن الهجوم الأوكراني لم يسر على ما يرام وتكبدت القوات خسائر فادحة.

وكتب بريان: “زار زيلينسكي مقاطعة خيرسون، وتلقى أخبارا لم يرد سماعها، عن خسائر فادحة وإخفاقات للقوات الأوكرانية في محاولاتها للهجوم على المنطقة”.

وأفاد بريان: “تمكن الروس من تدمير العديد من الدبابات الأوكرانية، بما في ذلك دبابات “أمكس-10” الفرنسية ودبابات “ليوبارد” التي نقلتها ألمانيا إلى أوكرانيا. ودمرت القوات الروسية رادار “Hensoldt TRML-4D AESA”، وهو جزء من نظام الدفاع الجوي الذي تم نشره في منطقة القتال لدعم القوات الأوكرانية”.

وأضاف المسؤول السابق في البنتاغون: “إن اللواء الميكانيكي 47 هو الأفضل في القوات المسلحة الأوكرانية، الذي تم تدريبه من قبل الناتو في دول أوروبية، ومجهز بمعدات وتقنيات حديثة، بما في ذلك عربات قتال المشاة الأمريكية برادلي، ومدعومة بأعداد هائلة من المدفعية، بما في ذلك “هيمارس”، ولكنه فشل في صد الجيش الروسي”.

وقال بريان في مقاله المنشور في “substack”: “ليس من الواضح حجم الضرر الذي لحق بهذا اللواء، لكن الوحدات الأخرى كانت منهكة لدرجة أن بعض الكتائب رفضت القتال”.

وأضاف المؤلف أنه في الوقت نفسه، لا يزال لدى القوات المسلحة الأوكرانية قوات احتياط كبيرة يمكن أن تجلبها كييف إلى المعركة، وفي الوقت نفسه، تمتلك روسيا أيضًا قوات احتياط ضخمة”.

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وقال الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الجمعة الماضي، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد بدأ، لكن لم تتمكن كييف من تحقيق المهمات التي حددتها في أي من مناطق القتال.

وقال زيلينسكي يوم أمس السبت، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في كييف، إن أعمال الهجوم المضاد تجري في أوكرانيا، لكنه لم يحدد في أي مرحلة هي.