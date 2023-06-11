كندا تصادر طائرة نقل روسية وتعتزم تسليمها لأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الكندية، أن الحكومة أمرت بمصادرة طائرة النقل الروسية، من طراز “أن-124 روسلان”، التي تحتجزها أوتاوا.

وجاء في بيان صحفي أصدرته الخارجية الكندية: “أمرت الحكومة الكندية بمصادرة طائرة النقل الروسية الموجودة الآن في مطار تورنتو… وبعد مصادرة الأصل ستتصرف حكومة كندا فيه وفقًا للقانون الفيدرالي”.

وأفادت الوزارة بأنه “في حالة مصادرة الطائرة، تنوي كندا العمل مع كييف بشأن نقلها إلى أوكرانيا، من أجل تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان أو استعادة السلم والأمن الدوليين أو إعادة الإعمار”.

ويذكر أنه تم منع مغادرة طائرة “فولغا دنيبر”، التي نقلت مجموعة من اختبارات فيروس كورونا من الصين في 27 فبراير/ شباط 2022، من مغادرة كندا التي أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران الروسي في نفس اليوم.

وفي أبريل/ نيسان، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، أن كندا تنوي استخدام أموال الأصول الروسية المصادرة لمساعدة كييف.

“الناتو”: لا يوجد توافق في الآراء بشأن انضمام أوكرانيا إلى الحلف

بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطه على موسكو، وتم تجميد مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية، وقد تبنى الاتحاد الأوروبي بالفعل عشر حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط.