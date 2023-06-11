مقتل شخص وإصابة 3 في حادث إطلاق نار في السويد

قتل شخص، بينما أصيب 3 آخرون بالرصاص، إثر حادث إطلاق نار في السويد، مساء أمس السبت.‏

وأفادت الشرطة السويدية، بأن الحادث وقع بالقرب من ضاحية فارستا الواقعة في جنوب ستوكهولم.

وقالت في بيان صحفي إنه تم في وقت لاحق إلقاء القبض على شخصين على صلة بالحادث، وفقا لصحيفة “تشاينا ديلي” الصينية.

#Breaking: Just in – Reports of at least one person dead and three others injured in mass shooting with a kalashnikov rifle in the #Farsta area of #Stockholm, #Sweden, two suspects have been arrested on a nearby highway. pic.twitter.com/xEY19xH7CO — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) June 10, 2023

ومع حادث السبت، يرتفع عدد القتلى والجرحى في حوادث إطلاق النار في منطقة ستوكهولم، إلى 7 أشخاص، في أقل من 24 ساعة.

إعلام: إطلاق نار في مركز تجاري بالسويد وأنباء عن إصابة شخصين

ووفقا للإحصاءات التي جمعتها الشرطة السويدية، فقد قُتل 18 شخصا، وأصيب 41 آخرون، في 144 حادث إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال هذه الفترة في منطقة ستوكهولم.