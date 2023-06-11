محمد بن زايد يختبر أول سيارة تركية محلية الصنع بحضور أردوغان… فيديو

أجرى رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اختبارا لأول سيارة تركية محلية الصنع، وذلك بعد وصوله إلى تركيا في زيارة عمل.
ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يدعو نظيره الإماراتي، للاطلاع على أول سيارة تركية، والتي تحمل العلامة التجارية “توغ”.
واستقل الرئيس الإماراتي السيارة، واختبرها في مطار إسطنبول، وكان يجلس بجواره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتجولا بها.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u inceledi pic.twitter.com/VBeFFCIFhT
— Beyaz Gazete (@BeyazGazete) June 11, 2023
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، شهد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، افتتاح مصنع أول سيارة محلية تركية.
وافتتح أردوغان مصنع السيارة الذي يحمل العلامة “توغ”، في منطقة غمليك في ولاية بورصة، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
الرئيسان التركي والإماراتي يشاهدان نهائي دوري أبطال أوروبا في ستاد أتاتورك بإسطنبول .. فيديو وصور
أمس, 20:22 GMT
وجاء افتتاح مصنع أول سيارة محلية في تركيا بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية.
ومن المتوقع أن يُعلن عن سعر السيارة “توغ” في شهر فبراير/ شباط 2023، مع بدء المبيعات الأولية، وسيتم تصديرها إلى بقية دول العالم بعد 15 إلى 18 شهرا فقط من طرحها للبيع داخل تركيا، وفقا لوكالة “بلومبرغ” الأمريكية.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك