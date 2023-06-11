محمد بن زايد يختبر أول سيارة تركية محلية الصنع بحضور أردوغان… فيديو

أجرى رئيس الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اختبارا لأول سيارة تركية محلية ‏الصنع، وذلك بعد وصوله إلى تركيا في زيارة عمل.

ونشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يدعو نظيره الإماراتي، للاطلاع على أول سيارة تركية، والتي تحمل العلامة التجارية “توغ”.

واستقل الرئيس الإماراتي السيارة، واختبرها في مطار إسطنبول، وكان يجلس بجواره الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وتجولا بها.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg’u inceledi pic.twitter.com/VBeFFCIFhT — Beyaz Gazete (@BeyazGazete) June 11, 2023

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أرودغان، شهد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، افتتاح مصنع أول سيارة محلية تركية.‏

وافتتح أردوغان مصنع السيارة الذي يحمل العلامة “توغ”، في منطقة غمليك في ولاية بورصة، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.

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وجاء افتتاح مصنع أول سيارة محلية في تركيا بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية.