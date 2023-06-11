بوتين: الجبهة الشعبية لها دور رئيسي في دعم الجنود المشاركين في العملية العسكرية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن الجبهة الشعبية تؤدي دورا كبيرا في دعم الجنود في العملية العسكرية الخاصة.

وهنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قيادة وأعضاء الجبهة الشعبية لعموم روسيا بانعقاد المؤتمر التأسيسي العاشر للجبهة الشعبية.

وجاء في البرقية المنشورة على موقع الكرملين: “كانت السنوات الماضية فترة تشكيل وتطوير نشط لهذه الجبهة، وبفضل طاقات أعضاء الجبهة التي عززت إمكاناتها الإبداعية الموحدة، تم إنشاء فروع للجبهة الشعبية في جميع مناطق البلاد”.

وقال بوتين: “اليوم، عندما نواجه تحديات خطيرة، تعتبر الجبهة الشعبية مهمتها الرئيسية دعم الجنود المشاركين في العملية العسكرية الخاصة، وكذلك سكان المناطق الجديدة في روسيا. إن مثل هذه المبادرات الإنسانية والخيرية واسعة النطاق مثل “#نحن معا”، “كل شيء من أجل النصر”، ومشاريع أخرى تهدف إلى ذلك”.

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وشدد بوتين على أهمية المساعدة التي تقدمها الجبهة الشعبية في حل القضايا الملحة للمواطنين في روسيا مثل تحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتطوير المدن والبلدات، وتحسين الإسكان والخدمات المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي.