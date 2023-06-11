تركيا تعلن زيادة رسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل

أعلنت تركيا، اليوم الأحد، زيادة رسوم مرور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل وذلك اعتبارا من 1 يوليو/تموز المقبل.

ونقلت صحيفة “ستار ” التركية عن وزير النقل التركي عبد القادر أورالوغلو، قوله إنه “اعتبارا من 1 يوليو 2023، سنقوم بتحديث رسوم السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل بزيادة قدرها 8 في المئة”.

وقبل أيام، ذكرت وسائل إعلام محلية أن تركيا ستفرض رسوما جديدة لعبور السفن عبر ممراتها الاستراتيجية التي تربط البحر المتوسط بالبحر الأسود.

تركيا تعتزم زيادة رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل بمقدار 5 مرات

وكانت تقديرات قد أشارت إلى أن الزيادة الجديدة في رسوم عبور البوسفور والدردنيل ستحقق عائدا يقدر بـ900 مليون دولار إضافية للخزانة التركية، إذ يشمل ذلك السفن التجارية ذات الاستخدامات المتعددة ومن بينها السفن التي تحمل الحبوب من موانئ البحر الأسود.

يذكر أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فرضت تركيا زيادة في رسوم عبور السفن التجارية عبر المضيقين تقدر بـ 5 أضعاف قيمتها في ذلك الحين.