ما حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي؟

تصنف قوة الجيوش على أساس حجم قوتها البشرية ومستوى تدريب أفرادها، الذي يحدد كفاءتها القتالية، ويضاف إلى ذلك حجم ما تملكه الجيوش من عتاد عسكري ومستوى التقدم التقني لهذا العتاد.

ويصنف الجيش الإسرائيلي ضمن أقوى 18 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2023، التي تضم 145 جيشا حول العالم.

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ويضم هذا التصنيف القوة الإجمالية للجيش الإسرائيلي بجميع أسلحته وأفراده، بينما يتفاوت تصنيف كل فرع من أفرعه في مراتب مختلفة عالميا.

ما هو حجم القوة البشرية للجيش الإسرائيلي؟

ذكر الموقع أن مستوى القوة البشرية للجيش الإسرائيلي يشمل القوة السكانية للدولة وتكوينها، إضافة إلى حجم الأفراد العسكريين سواء كانوا في الخدمة أو ضمن القوات الاحتياطية إضافة إلى القوات شبه العسكرية.

إجمالي عدد السكان 8.9 مليون نسمة يجعل إسرائيل في المرتبة الـ 92 عالميا. القوة البشرية المتاحة للعمل 3.7 مليون نسمة تجعلها في المرتبة رقم 92 عالميا. عدد من يصلحون للخدمة العسكرية يقدر بـ 3.1 مليون نسمة وتصنف في المرتبة الـ 90 عالميا. يصل سن التجنيد سنويا نحو 125 ألف نسمة وتصنف في المرتبة الـ 85 عالميا.

يصل إجمالي عدد الأفراد المنتمين للجيش إلى 646 ألف فرد بينهم:

173 ألف فرد قوات عاملة. 465 ألف فرد قوات احتياطية. 8 آلاف قوات شبه عسكرية.

وفيما يلي تصنف القوة البشرية للجيش الإسرائيلي وفقا لنوع السلاح التابعين له ويشمل ذلك القوات العاملة والاحتياطية:

تضم القوات الجوية الإسرائيلية 89 ألف جندي وهو ما يجعلها في المرتبة الـ 6 عالميا من حيث حجم القوة البشرية. يضم الأسطول الحربي 20 ألف جندي. تضم باقي أفرع الجيش 200 ألف فرد.

ويصنف الجيش الإسرائيلي في المرتبة الـ 17 بين أكثر جيوش العالم إنفاق بميزانية دفاع تقدر بـ 24.3 مليار دولار في العام الجاري.

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يذكر أن الهجوم الذي نفذه الشرطى المصري محمد صلاح على ضد جنود إسرائيليين، قبل نحو أسبوع، دفع جنودا إسرائيليين من كتيبة “بارديلاس” المختلطة إلى رفض العمل في وردية مدتها 12 ساعة على الحدود المصرية.