إنقاذ 24 شخصا في حريق زورق في مصر.. وفقدان 3 سائحين بريطانيين

اندلع حريق في أحد اللنشات السياحية بمنطقة مرسى علم جنوبي محافظة البحر الأحمر المصرية، اليوم الأحد، وتم إنقاذ 24 شخصا وجار البحث عن 3 آخرين.

وفي بيان حصلت “سبوتنيك” على نسخة منه، مساء اليوم الأحد، تلقت الأجهزة المعنية بمحافظة البحر الأحمر تنبيها بنشوب حريق في لنش سياحي، يقل على متنه 27 شخصا، ما بين مصريين وأجانب، أثناء رحلة بحرية للغوص في البحر الأحمر، حيث تم إنقاذ 12 سائحا بريطانيا.

وأكد البيان أنه إضافة إلى إنقاذ 12 سائحا إنجليزيا، تم إنقاذ 14 فردا مصريا، هم طاقم اللنش والمرشدين، فيما لا يزال البحث جاريا عن 3 سائحين بريطانيين مفقودين.

وأشار البيان إلى أن الفحص المبدئي قد كشف عن حدوث ماس كهربي في غرفة المحركات باللنش السياحي، وتم انتقال النيابة العامة للفحص والتحقيق.

ومن ناحيته، أفاد اللواء محمد بنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر المصرية، بأن الحادث نشب بسبب حريق في اللنش المسمى “هريكين” أثناء قيامه برحلة سفاري في الفترة من 6-11 يونيو/حيزران الجاري، شمالي مدينة مرسى علم.