باكستان تعلن وصول أول شحنة نفط خام روسي إلى موانئها

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأحد، وصول الدفعة الأولى من النفط الروسي إلى ميناء كراتشي الباكستاني، وسيتم تفريغها يوم الإثنين.

وكتب شريف على صفحته في “تويتر”: “لقد أوفيت بواحد آخر من وعودي للأمة، ويسعدني أن أعلن أن الشحنة الأولى من النفط الخام الروسي بسعر مخفض وصلت إلى كراتشي وسيتم تفريغ النفط غدًا”.

وقال شريف: “اليوم هو يوم مهم”، وباكستان تتجه نحو “الازدهار والنمو الاقتصادي وأمن الطاقة”.

أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في باكستان تودي بحياة 20 شخصا

وتابع: “هذه أول شحنة نفط روسي على الإطلاق إلى باكستان وبداية لعلاقة جديدة بين باكستان وروسيا، وأحيي كل من ظلوا جزءًا من هذا المسعى الوطني وساهموا في جعل الوعد بواردات النفط الروسية واقعا”.