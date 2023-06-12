نائب رئيس الوزراء الروسي كان في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي في خيرسون

أكدت وزارة الصناعة والتجارة، زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، إلى مقاطعة خيرسون، وإقامته في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي بعد دقائق قليلة من مغادرته.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة الروسية لوكالة “سبوتنيك”: “في اليوم السابق، سافر نائب رئيس الوزراء إلى مقاطعة خيرسون، حيث بحث مع قيادة المنطقة مساعدة سكان المناطق التي غمرتها السيول وتزويدهم بالسلع الأساسية من الأدوية والغذاء”.

ولدى سؤال عما إذا كان نائب رئيس الوزراء الروسي موجودًا بالفعل في الموقع الذي أصابته صواريخ “ستورم شادو” البريطانية، أجابت الوزارة بالإيجاب، مؤكدًة المعلومات التي نشرت سابقًا في قنوات “التلغرام”.

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