طائرة مستأجرة تقطع رحلتها لألمانيا وتعود إلى تونس

أعلنت الخطوط الجوية التونسية، اليوم الأحد، أن طائرة مستأجرة قطعت رحلتها إلى مدينة دوسلدورف الألمانية وعادت إلى تونس.

ونقلت قناة “نسمة” التونسية عن الخطوط الجوية التونسية قولها بأن عطلا فنيا طرأ على الطائرة المستأجرة من شركة طيران أوروبية “آيرباص 320” في رحلتها من تونس إلى دوسلدورف، ما اضطر قائد الطائرة إلى العودة إلى مطار تونس قرطاج بعد إقلاعها لإخضاعها للفحص الفّني.

وأضافت الخطوط التونسية أنه تمت إعادة برمجة الرحلة من تونس على الساعة 2:20 فجرا مراعاة لتوقيت فتح مطار دوسلدورف، كما تم تقديم الإقامة والإعاشة لمسافري الرحلة وإيوائهم بالنزل.

الخطوط الجوية التونسية تزيد رحلاتها إلى لندن

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، يوم الجمعة الماضي، العثور على جثة ثالثة من ضحايا حادثة سقوط مروحية عسكرية في ولاية بنزرت يوم الأربعاء الماضي.

ونقل موقع “تونس كوب” عن الوزارة قولها إنه “في إطار مواصلة أعمال البحث التي تقوم بها وحدات الجيش الوطني على إثر سقوط طائرة مروحية بعرض البحر يوم الأربعاء 7 يونيو/ حزيران، تم صباح اليوم انتشال جثة ثالثة، ولا تزال أعمال البحث متواصلة”.