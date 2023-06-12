القوات الأوكرانية تقصف مركز مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه

أعلن المتحدث باسم الخدمات العملياتية في مقاطعة زابوروجيه، أن مسلحين أوكرانيين قصفوا مركز مدينة توكماك في المقاطعة براجمات صواريخ.

وقال المتحدث للصحفيين: “في حوالي الساعة 10:30 مساءً [ يتزامن مع توقيت موسكو]، قصف مسلحو القوات المسلحة الأوكرانية مدينة توكماك براجمات الصواريخ. وتم استهداف الساحة المركزية، مبدئياً، جرى القصف من راجمات الصواريخ “غراد” باستخدام مقذوفات بعيدة المدى من الطراز الغربي”.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

العملية العسكرية الروسية الخاصة نائب رئيس الوزراء الروسي كان في الموقع الذي تعرض لهجوم صاروخي في خيرسون