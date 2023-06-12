مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 بحادث انقلاب حافلة في أستراليا

تم تحويل سائق الحافلة إلى المستشفى تحت حماية الشرطة لتلقي العلاج، وما زال جهاز الطوارئ الأسترالي يعمل في موقع الحادث. كما فُتح تحقيق من قبل الشرطة للكشف عن أسباب الحادث.

في أوائل يونيو/ حزيران، تصادمت حافلة مدرسية مع جمال في ولاية كوينزلاند، ما أدى إلى وفاة السائق. وقبل ذلك، في منتصف مايو/ أيار، انقلبت حافلة مدرسية في فيكتوريا بعد تصادمها مع شاحنة قلابة، ما أسفر عن إصابة 18 طفلاً.