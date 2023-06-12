مقتل 10 أشخاص وإصابة 11 بحادث انقلاب حافلة في أستراليا

شهد جنوب شرقي أستراليا حادثًا مروعًا، إذ أسفر انقلاب حافلة عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 11 آخرين.
وأفادت شرطة مدينة “نيو ساوث ويلز” الأسترالية بأن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بواسطة مروحية ومركبات الإسعاف.
تم تحويل سائق الحافلة إلى المستشفى تحت حماية الشرطة لتلقي العلاج، وما زال جهاز الطوارئ الأسترالي يعمل في موقع الحادث. كما فُتح تحقيق من قبل الشرطة للكشف عن أسباب الحادث.
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أمس, 14:49 GMT
يذكر أن استراليا شهدت حوادث مشابهة في الأشهر الأخيرة، إذ تعرضت حافلات مدرسية لحوادث اصطدام مميتة.
في أوائل يونيو/ حزيران، تصادمت حافلة مدرسية مع جمال في ولاية كوينزلاند، ما أدى إلى وفاة السائق. وقبل ذلك، في منتصف مايو/ أيار، انقلبت حافلة مدرسية في فيكتوريا بعد تصادمها مع شاحنة قلابة، ما أسفر عن إصابة 18 طفلاً.
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