القوات الأوكرانية تطلق 18 قذيفة على مدينة دونيتسك

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي، نشره عبر قناته على تطبيق “تلغرام”: “تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الاتجاهات التالية: [الساعة] 01.20 (يتزامن مع توقيت موسكو) – قرية ماكسيميليانوفكا، مدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي): تم إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم … 02.05 – قرية نيتيلوفو – مدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكيفسكي): تم إطلاق سبع قذائف من عيار 155 ملم.. 02.20 – قرية نيتيلوفو – مدينة دونيتسك (منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي): أطلقت ست قذائف من عيار 155 ملم”.