صافرات الإنذار تدوي في عدة مقاطعات أوكرانية

أعلنت سلطات أوكرانيا حالة التأهب الجوي اليوم الاثنين، في عدة مقاطعات بالبلاد.

موسكو – سبوتنيك. وبحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في كيروفوغراد، ونيكولاييف، وتشيركاسي، وخاركوف، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة خيرسون.

ووفقًا للخريطة المنشورة على الإنترنت، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي في تلك المقاطعات المشار إليها من الساعة 02.33 إلى 02.36 (يتزامن مع توقيت موسكو).

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وقبل ذلك، دوت صافرات الإنذار الجوي أيضاً في مقاطعات دنيبروبيتروفسك وبولتافا وسومي الأوكرانية، وكذلك في الجزء الذي تسيطر عليها كييف من مقاطعة زابوروجيه.

بدأت الهجمات على البنية التحتية الأوكرانية من قبل القوات المسلحة الروسية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي يقف وراءه، وفقًا للسلطات الروسية، الأجهزة الأمنية الأوكرانية.