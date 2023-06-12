الدفاع: القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور سوليدار-أرتيوموفسك

أفاد رئيس المركز الإعلامي لتجمع قوات ” الجنوب” الروسية، فاديم أستافيف، بأن الجيش الروسي أحبط محاولة القوات الأوكرانية إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور ليسيتشانسك، وصد هجومًا معاديًا على محور سوليدار – أرتيوموفسك.

موسكو – سبوتنيك. وقال أستافيف لوكالة “سبوتنيك”، “أحبطت وحدات تجمع قوات ” الجنوب ” محاولة العدو إجراء استطلاع باستخدام القوة على محور ليسيتشانسك، ونجحت أيضًا في صد هجوم شنته مجموعة مهاجمة من القوات المسلحة الأوكرانية على محو سوليدار – أرتيوموفسك.

و”في إطار القتال المضاد للبطاريات، دمرت مدفعية التجمع مواقع إطلاق قذائف هاون معادية من عيار 120 ملم في منطقة بلدات بيلوغوروفكا وخروموفو ودروجبا”، حسب قوله.

العملية العسكرية الروسية الخاصة القوات الأوكرانية تقصف مركز مدينة توكماك في مقاطعة زابوروجيه

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).