العراق يعتمد ميزانية قياسية بقيمة 153 مليار دولار لعام 2023

وافق البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على ميزانية عام 2023، التي تبلغ قيمتها 198.9 تريليون دينار عراقي (153 مليار دولار).
تشمل هذه الميزانية إنفاقًا قياسيًا على رواتب الحكومة المتزايدة ومشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية.
ووفقًا للمشرعين ووثيقة الميزانية، يُتوقع أن يبلغ عجز الميزانية نحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى قياسي مرتفع يفوق أكثر من مرتين عجز الميزانية المسجل في عام 2021.
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أمس, 22:48 GMT
وفي 13 مارس/ آذار الماضي، أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون موازنة للأعوام الثلاث 2023، 2024 و2025 وأحالته إلى البرلمان للمصادقة عليه.
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