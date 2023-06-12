كندا تشهد تراجعا في حرائق الغابات بمقاطعة كيبيك

انخفض عدد حرائق الغابات التي خرجت عن نطاق السيطرة في المقاطعة وزادت السيطرة عليها في بعض المناطق، وفقًا لوزيرة الموارد الطبيعية في مقاطعة كيبيك، مايتي بلانشيت فيزينا.

وصرحت فيزينا للصحافيين، بأن عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في المقاطعة الشرقية قد تراجع إلى 44 حريقًا من أصل 72 حريقًا منذ السبت.

تشهد كندا أسوأ موسم للحرائق الربيعية على الإطلاق، حيث يوجد 431 حريقًا نشطًا حتى الأحد، بزيادة قدرها خمسة حرائق عن يوم السبت، وفقًا للمركز الكندي المشترك لمكافحة حرائق الغابات.

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