إعصار "غوتشول" يقترب من الساحل الشرقي لليابان

حذرت إدارة الأرصاد الجوية اليابانية الرئيسية من اقتراب إعصار “غوتشول”، الذي منح الرقم ثلاثة في اليابان، من الساحل الشرقي للبلاد.
طوكيو – سبوتنيك. وأضافت الأرصاد الجوية، أن الضغط في وسط الإعصار يبلغ 985 هكتوباسكال، وسرعة الرياح 25 مترًا في الثانية، مع هبات – 35 متراً في الثانية، ومساء الاثنين، سيقترب الإعصار من جزر إيزو وأرخبيل أوغاساوارا.
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04:21 GMT
مع اقتراب الإعصار صباح الثلاثاء، ستشهد جزر إيزو رياحاً بارتفاع 18 مترًا مع هبة 30 مترًا في الثانية، وأوغاساوارا بسرعة 15 مترًا في الثانية و25 مترًا في الثانية من العواصف. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى ستة أمتار.
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