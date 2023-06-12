إعصار "غوتشول" يقترب من الساحل الشرقي لليابان

طوكيو – سبوتنيك. وأضافت الأرصاد الجوية، أن الضغط في وسط الإعصار يبلغ 985 هكتوباسكال، وسرعة الرياح 25 مترًا في الثانية، مع هبات – 35 متراً في الثانية، ومساء الاثنين، سيقترب الإعصار من جزر إيزو وأرخبيل أوغاساوارا.

مع اقتراب الإعصار صباح الثلاثاء، ستشهد جزر إيزو رياحاً بارتفاع 18 مترًا مع هبة 30 مترًا في الثانية، وأوغاساوارا بسرعة 15 مترًا في الثانية و25 مترًا في الثانية من العواصف. ومن المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى ستة أمتار.