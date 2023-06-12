قطر ترحب بتوافق أعضاء لجنة "6+6" الليبية على القوانين الانتخابية

رحبت دولة قطر بتوافق أعضاء لجنة “6+6” الليبية على القوانين الانتخابية، معتبرة أنه خطوة مهمة نحو تحقيق الاتفاق السياسي، وصولا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأضافت الوزارة في بيان، مساء أمس الأحد: “تعرب وزارة الخارجية عن تقدير دولة قطر للمملكة المغربية الشقيقة، على جهودها في استضافة المحادثات، ودعمها للحوار والتوافق بين الأطراف الليبية”.

وأعربت الخارجية القطرية عن دعمها لجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من أجل إنجاز مهامها.

وجددت “دعم قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وانعقاد الانتخابات البرلمانية والرئاسية، في وقتها من أجل استقرار ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار”.

وكانت لجنة “6+6” الليبية أعلنت الأربعاء الماضي، من مدينة بوزنيقة المغربية، توقيع “أعضائها على القوانين الانتخابية” التي أنجزتها عقب مباحثات في المدينة استمرت حوالي أسبوعين، مشددة على أن القوانين المقرة “نهائية ونافذة وستجرى عبرها الانتخابات المقبلة”.