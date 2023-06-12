"غازبروم" تستأنف نقل الغاز عبر "التيار التركي"

وقالت على قناة “تلغرام”: “تم الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة لخط أنابيب الغاز التيار “التركي”، المقرر في الفترة من 5 يونيو/حزيران إلى 12 يونيو. واستؤنف نقل الغاز اليوم”.