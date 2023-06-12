"غازبروم" تستأنف نقل الغاز عبر "التيار التركي"

أعلنت شركة “غازبروم” الروسية أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة الروتينية في خط أنابيب الغاز “التيار التركي”، واستأنفت الشركة نقل الغاز.
وقالت على قناة “تلغرام”: “تم الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة لخط أنابيب الغاز التيار “التركي”، المقرر في الفترة من 5 يونيو/حزيران إلى 12 يونيو. واستؤنف نقل الغاز اليوم”.
الطاقة التركية تكشف عن اتفاق مع “غازبروم” لتأجيل جزء من مدفوعات الغاز الروسي
3 مايو, 03:09 GMT
“التيار التركي” هو خط أنابيب لتصدير الغاز من روسيا إلى وتم تصميم “التيار التركي” لنقل إمدادات الغاز إلى تركيا وإلى دول جنوب وجنوب شرق أوروبا عبر الأراضي التركية.
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