أسطول المحيط الهادئ يحتفل بيوم روسيا في ميناء سورابايا الإندونيسي… فيديو

احتفلت طواقم سفن أسطول المحيط الهادئ بيوم روسيا في ميناء سورابايا في إندونيسيا.
تم أداء النشيد الوطني على السفن في الصباح، ورفعت أعلام البحرية بشكل رسمي.
بالإضافة إلى ذلك، يخطط البلد المضيف لإجراء عدد من الحفلات الثقافية للبحارة في المحيط الهادئ.
وصلت طرادات “غرومكي” و”سوفيرشيني”، والناقلة البحرية “بيتشينغا” التابعة لأسطول المحيط الهادئ، التي تقوم بمهام في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، إلى الميناء الإندونيسي في اليوم السابق في إطار رحلة عمل تهدف إلى تعزيز الشراكة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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