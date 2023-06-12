أسطول المحيط الهادئ يحتفل بيوم روسيا في ميناء سورابايا الإندونيسي… فيديو

احتفلت طواقم سفن أسطول المحيط الهادئ بيوم روسيا في ميناء سورابايا في إندونيسيا.

تم أداء النشيد الوطني على السفن في الصباح، ورفعت أعلام البحرية بشكل رسمي.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط البلد المضيف لإجراء عدد من الحفلات الثقافية للبحارة في المحيط الهادئ.