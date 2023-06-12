إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية تعلن عن مقتل العشرات من جنودها

أعلن مصدر عسكري في القوات المسلحة الأوكرانية أن القوات الأوكرانية خسرت “عشرات” من الجنود وكمية كبيرة من المعدات خلال الهجوم على محور زابوروجيه.

وقال المصدر لوسائل إعلام: “تتقدم الهجمات الأمامية على محور أوريخوفو- توكماك، بشدة، وتعاني أوكرانيا من خسائر كبيرة في المركبات المدرعة والقوى العاملة. وسقط أكثر من عشرات الجنود.

القوات الروسية تقود هجوما مضادا في زابوروجيه

كما أفاد مصدر في المخابرات العسكرية الأوكرانية بأن التحصينات والحرب الإلكترونية للقوات الروسية تسبب صعوبات للقوات الأوكرانية.

وأوضحت صحيفة “إكونوميست”، أن للطبيعة أيضًا تأثير معين على مسار الهجوم. وبحسب التوقعات، ستمطر معظم أيام الأسبوع، الأمر الذي سيشكل عقبة إضافية أمام القوات الأوكرانية.