الحرس الثوري الإيراني يعلن تجهيز سفنه الحربية بصواريخ عمودية وصواريخ مداها ألفي كيلومتر

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، تجهيز السفن الحربية التابعة له، لأول مرة، بصواريخ عمودية الإطلاق وكذلك صواريخ يبلغ مداها ألفي كيلومتر.

وقال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الأدميرال علي رضا تنكسيري، إن “العدو يعلم تماما ما نقوم به ولذلك يحاول منعنا من بلوغ أهدافنا وافتعال المشاكل لنا”، مضيفا: “إذا لم نرها، فسيرويها الأعداء بالطريقة التي يريدونها”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وتابع: “نصنع السفن والصواريخ بأنفسنا، وهناك 6 دول لا يسمح لهم بالدخول إلى مياهنا الإقليمية هي بريطانيا وأمريكا وفرنسا ونيوزيلندا وأستراليا وهذا يعني القدرة والسلطة”.

البحرية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة في خليج عمان كانت تحمل ذخيرة ووقود الصواريخ من إيران لليمن

وكان الجيش الإيراني، أعلن الأربعاء الماضي، أنه سيكشف عن أسلحة جديدة قريبا. وقال نائب قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا إلهامي، قوله إنه ستتم إزاحة الستار قريبا عن منظومات رادار وطائرات مسيرة وصواريخ للدفاع الجوي.

وأضاف إلهامي أن اعترافات للخبراء العسكريين الأجانب بشأن القوة الدفاعية للجيش الإيراني، سبب إرباكا للأعداء.

وأعلن الجيش الإيراني، الثلاثاء الماصي، “تزويد ناقلات الجنود في الجيش بصواريخ دقيقة ذكية”.

وزير الدفاع الإسرائيلي: إيران تجري محادثات مع 50 دولة لبيعها صواريخ وطائرات مسيرة

وقال نائب قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، العميد نوذر نعمتي: “القوات البرية وصلت إلى قدرة التعامل مع جميع المهام وفرض معدات دقيقة ذكية على العدو”، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.