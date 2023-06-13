مالك عقار: نريد إنهاء الحرب ووقف القتال في السودان ونطالب بإيصال آمن للمساعدات الإنسانية

دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، أعضاء منظمة “إيغاد” إلى تركيز جهودهم، لحل النزاع في السودان.

وقال مالك عقار، في كلمة بقمة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، “نريد إنهاء الحرب ووقف القتال ونطالب بإيصال آمن للمساعدات الإنسانية”، مرحبا بخارطة الطريق التي قدمها رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي.

وشدد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، على ضرورة ضرورة إيجاد حل سلمي عبر الحوار، بما يضمن السلام.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، حذر من إمكانية انزلاق السودان إلى حرب أهلية وانهيار الدولة، حال استمرت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال فكي، خلال كلمة له، إن “الاشتباكات المستمرة في السودان ترفع من خطر اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة السودانية”، مضيفا أن “الأزمة في السودان تمثل تهديدًا كبيرًا لوجوده وللمنطقة بأسرها ولا تسمح بالمماطلة والتعطيل”.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قال الجيش السوداني، إنه قتل المئات من عناصر “الدعم السريع” ودمر العشرات من الآليات العسكرية في عدة أحياء بالعاصمة الخرطوم، وهو ما نفته قوات الدعم مؤكدة أنها أوقعت خسائر فادحة في صفوف الجيش.

الجيش السوداني و”الدعم السريع” يتحدثان عن “خسائر فادحة” للطرفين

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة الجمعة الماضية، عن توصل ممثلي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى اتفاق لوقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح يوم 10 حزيران/ يونيو الجاري، بتوقيت الخرطوم.