بلينكن يرجح انضمام السويد للناتو قريبا

صرح وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين أن “الولايات المتحدة تتوقع الانتهاء من عملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قبل انعقاد قمة الحلف في تموز/ يوليو المقبل في العاصمة الليتوانية فيلنيوس”.

واشنطن- سبوتنيك. وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي في واشنطن: “كما قلت من قبل، إنها عملية انضمام، وأعتقد أنه من المسموح أن يعرب كل عضو في الحلف خلال هذه العملية عن مخاوفه”.

من وجهة نظرنا وكما يعتقد جميع أعضاء الناتو تقريبا أن الوقت قد حان كي تنتهي السويد من عملية انضمامها إلى الحلف رسميًا.

بلينكن: انضمام السويد لـ “الناتو” يجب أن يتم خلال أسابيع

وأضاف بلينكن أن “بلاده تتوقع أن تنتهي عملية الانضمام قبل قمة الناتو المقررة في فيلنيوس”.

ووفقا لمقال مشترك لرئيس الوزراء الفنلندي، أولف كريسترسون، ووزير الدفاع السويدي، بول جونسون، قد تمنح السلطات السويدية الإذن بنشر قوات “الناتو” على أراضي المملكة قبل انضمامها رسميًا إلى الحلف.