برج خليفة يحتفي بيوم روسيا بطريقة خلابة… فيديو

تزين أعلى أبراج العالم بألوان العلم الأبيض والأزرق والأحمر اليوم الإثنين تكريما لروسيا في يومها الوطني المصادف بتاريخ 12 حزيران \يونيو.

وأشعت ألوان العلم الروسي عبر هيكل برج خليفة مع تأثير مرئي يوحي برفرفة العلم.

وترافق ذلك مع تشغيل موسيقى النشيد الوطني لروسيا مما شكل رسالة تهنئة من دولة الإمارات إلى الشعب الروسي.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الروس بمناسبة “يوم روسيا” اليوم الإثنين، مؤكدًا أن هذه المناسبة تعبّر عن وحدة الشعب الروسي المتعدد القوميات.