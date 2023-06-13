السيسي يوجه بإنشاء "مقبرة الخالدين" لتضم رفات عظماء ورموز مصر

القاهرة – سبوتنيك. وقال متحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان، اليوم الاثنين إن “السيد الرئيس وجه بإنشاء مقبرة الخالدين في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الإسهامات البارزة في رفعة الوطن”.

وأضاف أنه “انطلاقا من حرص مصر على تقدير رموزها التاريخية وتراثها العريق على النحو اللائق، وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، تضم جميع الجهات المعنية والأثريين المختصين والمكاتب الاستشارية الهندسية، لتقييم الموقف بشأن نقل المقابر بمنطقة السيدة نفيسة والإمام الشافعي، وتحديد كيفية التعامل مع حالات الضرورة التي أفضت إلى مخطط التطوير، على أن تقوم اللجنة بدراسة البدائل المتاحة والتوصل لرؤية متكاملة وتوصيات يتم الإعلان عنها للرأي العام قبل يوم الأول من يوليو/تموز 2023”.